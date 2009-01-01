Британская певица показала в клипе киевскую Родину-мать и библиотеку им. Вернадского

Среди авторов работы украинцы не упоминаются.

Палома Фейт Скриншот

Британская певица(Paloma Faith) представила клип на песню "Crybaby" ("Плакса"), съемки которого проходили в Киеве.

В августе британская певица Палома Фейт представила первый за три года авторский сингл "Crybaby" из предстоящего альбома "The Architect", а вчера показала новый клип, снятый в Киеве, сообщает Bestin.ua.

Героями видео Томаса Джеймса стали дети, которых специально тренируют не поддаваться чувствам и закрываться от мира. Действие клипа разворачивается на фоне узнаваемых киевских локаций — Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, Национальной библиотеки имени В. Вернадского и монумента "Родина-мать".

"В сингле я размышляю о том, что было бы, если бы люди не боялись проявлять эмоции, если бы это было принято в обществе. Лично я верю, что это помогло бы решить большинство глобальных мировых проблем", — сказала исполнительница. Релиз четвертого альбома Фейт "The Architect" состоится 17 ноября.

Среди авторов работы украинцы не упоминаются. Режиссер клипа — Томас Джеймс, дизайнер костюмов — Алекс Нобель.

Отметим, что Палома Фейт родилась в Лондоне, является наполовину испанкой, наполовину англичанкой. "Палома" в переводе с испанского означает "голубка". Работала ассистентом фокусника, занималась танцами, окончила Центральный Колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина с дипломом магистра по театральной режиссуре, выступала в бурлеск-шоу и танцевальных клубах.

Напомним, в Киеве Родину-мать "переодели" в 14 национальных костюмов.