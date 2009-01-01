Чат с актером Игорем Колтовским

Чат в "Главреде"

Игорь Колтовской

7 сентября, в 13.00, на сайте "" состоится чат с киевским актером и режиссером, одна из последних работ которого — роль в остросюжетном историческом фильме "Червоный".

"Харизматичный бандит. Очаровательный уркаган. Самый колоритный персонаж фильма", — это еще не все слова, сказанные в адрес Колтовского. Роль преступника по прозвищу Тайга стала для него дебютом в большой кино. И он, без преувеличения, проснулся знаменитым. И все благодаря искусству перевоплощения. Как ему это удалось? Почему актер согласился на эту роль не сразу? Не боится ли он похожих предложений и стереотипных подходов? Об этом и многом другом Игорь Колтовской расскажет в ходе чата.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.