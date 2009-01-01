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Чат с экспертом по культурной дипломатии Владой Литовченко

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Чат в "Главреде"

Влада Литовченко
Влада Литовченко
8 сентября, в 11.00, на сайте "Главред" состоится чат с директором Вышгородского историко-культурного заповедника, кандидатом исторических наук, экспертом по культурной дипломатии Владой Литовченко.

Во время чата Влада расскажет о выставке "Забытое Межигорье", которую можно посетить в Национальном музее Тараса Шевченка, об уникальном историческом прошлом Вышгородщины, о международных культурологических проектах, роли культурной дипломатии в развитии Украины, а также результатах для нашей страны 41-й первой сессии ЮНЕСКО, прошедшей летом в польском Кракове. 

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

Теги:  
чат, Влада Литовченко, культура, заповедники, Вышгород, ЮНЕСКО, культурная дипломатия, Межигорье, культурология
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