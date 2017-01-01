Сегодня, 22:05 RSS

Чат с лидером группы "Тартак" Сашком Положинским

Сегодня, 13:35
Сашко Положинский

Чат в "Главреде"

Сашко Положинский
Сашко Положинский
24 января, в 13.00, на сайте "Главред" состоится чат с лидером групп "Тартак" и "Був'є", музыкантом Сашком Положинским.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Положинский, Тартак, Був’є, музыка, шоу-бизнес, культура
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...