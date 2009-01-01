Чат с основательницей "Территории А" Анжеликой Рудницкой и оперной дивой Валентиной Степовой

Чат в "Главреде"

Анжелика Рудницкая и Валентина Степовая

12 октября, в 10.00, на сайте "" состоится чат с певицей, телеведущей, основательницей "Территории А", волонтером, советником министра культуры Украиныи народной артисткой Украины, оперной дивой, солисткой ансамбля Национальной гвардии Украины, мамой украинского защитника. В ходе чата речь пойдет о художественном волонтерстве, проекте Минкульта "Украинский Восток" и сборе книг "Территория Книги".

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьями "Главреда" и задать им все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.