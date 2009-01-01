Чат с певицей Натальей Валевской

Чат в "Главреде"

Наталья Валевская Главред

8 ноября, в 14.00, на сайте " Главред " состоится чат с украинской певицей, обладательницей премии "Хрустальный микрофон" в номинации "Народное признание года", обладательницей "Золотой звезды" Аллы Пугачевой и Ордена Святой Великомученицы Варвары ІІ степени, волонтером, основателем MuZa Production и собственного благотворительного фонда

В новом клипе на песню "Тебе хочу" Наталья Валевская предстала с обнаженными частями тела и в ходе чата готова рассказать о закулисье съемок клипа, сложности создания постельных сцен, об отношении законного супруга-продюсера к происходящему в кадре, в частности, кокой была реакция мужа Натальи, когда он увидел сценарий, а также кто этот загадочный актер в кадре, и как он связан с Валевской.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.