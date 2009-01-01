Чат с певицей Натальей Валевской

Чат в "Главреде"
В новом клипе на песню "Тебе хочу" Наталья Валевская предстала с обнаженными частями тела и в ходе чата готова рассказать о закулисье съемок клипа, сложности создания постельных сцен, об отношении законного супруга-продюсера к происходящему в кадре, в частности, кокой была реакция мужа Натальи, когда он увидел сценарий, а также кто этот загадочный актер в кадре, и как он связан с Валевской.
Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.