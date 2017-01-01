Чат с певицей Светланой Тарабаровой

Чат в "Главреде"

Светлана Тарабарова

26 января, в 10.00, на сайте " Главред " состоится чат с певицей и композитором, которая расскажет о своем новом клипе и сингле "Цунами", о "минусовках", выложенных на сайте для всех детских коллективов и фанатов в бесплатном доступе, об участии в социальном проекте "Дети необъявленной войны", а также о будущем сольном концерте ко дню Святого Валентина в Киеве.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.