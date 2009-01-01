Чат с солисткой Ансамбля песни и танца ВСУ Ярославой Руденко

Чат в "Главреде"

Ярослава Руденко

16 марта, в 11.00, на сайте "" состоится чат с Заслуженной артисткой Украины, солисткой Национальной филармонии Украины и Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины. Совсем недавно Ярослава была награждена Орденом княгини Ольги ІІІ степени. На сегодняшний день артистка дала уже 308 концертов в зоне АТО и сейчас снова собирается туда с выступлениями. Артистка планирует провести там 100 концертов и организовать в Киеве очередной Всеукраинский концерт — проект "Защитникам Украины", на который будут приглашены воины АТО со всей страны.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.