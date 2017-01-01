Сегодня, 23:18 RSS

Чат с юмористическим дуэтом "Братья Шумахеры"

Сегодня, 16:28

Чат в "Главреде"

Братья Шумахеры
Братья Шумахеры
31 января, в 10.30, на сайте "Главред" состоится чат с самым эксцентричным дуэтом современности "Братьями Шумахерами" — Сергеем Цвилковским и Юрием Великим.

В этом году исполняется 20 лет, как ребята вышли на сцену. За эти годы артисты сумели рассмешить большое количество поклонников, покорить даже неулыбчивых зрителей, влюбить в свое творчество самых пессимистичных критиков. "20 лет как мы дуэт" — именно так называется концертная программа, которую Братья Шумахеры представят 1 апреля в Киеве.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостями "Главреда" и задать им все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Братья Шумахеры, Сергей Цвилковский, Юрий Великий, юмор, комики
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...