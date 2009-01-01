Два дня "Молодости": что нельзя пропустить

Специальное событие "Молодость. Пролог" стало презентацией XLVII Киевского кинофестиваля, который со следующего года будет стартовать весной.

Все — в рамках специального события "Молодость. Пролог". Оно — презентация XLVII Киевского кинофестиваля, который со следующего года будет стартовать весной. Организаторы объясняют такие изменения перенасыщенностью событиями в фестивальном киномире в октябре и желанием расширить количество локаций. В 2018 году 47-я "Молодость" начнется 27 мая.

Короткий метр

"Золотого оленя" и приз в размере 50 тысяч гривен получит победитель национального конкурса короткометражек. Показ 19 работ запланирован в культурном центре "Кинотеатр "Киев".

Среди номинантов — фильм "До скорого" Юлии Кочетовой-Набожняк. Он был уже показан в марте в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека "Docudays UA".

Кадр из фильма "До скорого" lettertofest.wixsite.com

Режиссер рассказывает, что это автобиографическая история о ней и ее муже, который ушел служить, о том, что происходи с человеком, который жил в мирном пространстве, а после стал частью войны. Это фильм — контраст, фильм — параллельные миры. Герой до войны создавал музыку, а после пошел разрушать. "Война — это насилие, разрушения, это сфера противоположна любому творчеству", — говорит режиссер. Лента об ожидании и встрече.

"Рома приезжал всего пять раз за 14 месяцев. Для меня это кино стало терапией, потому что я не могла делать что-то другое. А то, что между нами происходило, я не могла объяснить словами", — говорит Юлия Кочетова-Набожняк.

Семнадцатиминутный фильм "МА" Марии Стояновой о том, как мама кормит синиц из окна многоэтажки мариупольского микрорайона "Восточный", выращивает горох на даче под Сартаной. Она существует бок о бок с войной и снимает все происходящее вокруг на видео для дочери Зои. Та живет в Киеве и иногда к ней сложно дозвониться.

Кадр из фильма "МА" 86.org.ua

"Там музыка играет, там снаряды падают, там из автомата стрекочут. Жизнь в прифронтовом городе", — говорит женщина. Она звонит в который раз дочери и слышит по ту сторону провода: "Чего позвонила?". Отвечает: "Да хотела спросить: сморчков не передать тебе на Киев?..".

Этот фильм то ли о жизни в этом прифронтовом городе, то ли об отношениях матери и дочери. А, может, и о том, и о другом.

Уже состоялось более десяти публичных показов фильма "Ма" — как во время престижного кинофестиваля в Болонье, так и в городах востока Украины.

Почти получасовой "Технический перерыв" Филиппа Сотниченко — фильм о девушке-кассирше из супермаркета и ее парне охраннике. В нем смешивается личная жизнь и работа. Камера оператора преследует главную героиню, что позволяет чувствовать ее каждое движение.

Кадр из фильма «Технический перерыв» Facebook «Технический перерыв»

Работа "Технический перерыв" признана лучшим украинским фильмом национального конкурса Львовского фестиваля короткометражных фильмов Wiz-Art.

"Последняя запись" авторства Сиприена Клеман-Дельмаса и Игоря Косенко — фильм если не о войне, то об околовоенных событиях.

Кадр из фильма «Последняя запись» ukrainian.voanews.com

"Тема фильма это — последние три недели героя в Виннице, прежде чем он отправляется добровольцем в Мариуполь, и то, как все это видят его девушка, его знакомые, лучший друг, отец, мать", — говорит Косенко. А еще 88-летний дед Анатолий, ветеран войны. Он не уверен, что Артему надо идти на войну. И пока тот собирается на фронт, Анатолий снимает его на старую камеру.

"Май. Сирень цветет в Киеве. Пять подруг и джин-тоник из ближайшего супермаркета. Искать пятилистник сирени, чтобы съесть на удачу. В конце концов, быть смелым, чтобы увидеть свои страхи", — так можно коротко сказать о фильме "Сирень" Катерины Горностай. Эта 30-минутная картина рассказывает о пяти девушках, собравшихся на посиделки. У каждой свои тайны, которыми они не уверены, что могут поделиться с другими.

Кадр из фильма «Сирень» cutinsight.com

"Эта тема и герои близки мне. Я знаю, о чем говорят девушки, когда собираются вместе. Мне хотелось показать эти, на первый взгляд, важные разговоры как терапевтическую практику", — комментирует режиссер.

"Причинная" Андрея Щербака — анимационная картина конкурса. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино и получила 100-процентное финансирование.

Анимационный фильм "Причинная" Facebook Причинная

Это современное прочтение классического произведения Тараса Шевченко. Идея — любовь не терпит насилия и жестокости, но она преодолеет все — даже разлуку, войну и смерть. "Причинная" — история о том, как лучше стать Явором и Калиной, слиться с природой и отойти от людской суеты.

"Я родом из Луганска. Война отняла у меня и моей семьи дом, который остался только в детских воспоминаниях, отдалила когда-то близких людей", — говорит автор сценария и художник-постановщик фильма Андрей Щербак.

Кино социальных перемен

Шесть фильмов, объеденных одной темой — свободы и терпимости — совместный проект кинофестиваля "Молодость" и польского института им. Адама Мицкевича.

Начнется секция легендарным фильмом Анджея Вайды "Человек из железа" (21 октября, 13:00, кинотеатр "Киев"), получившим в 1981 году "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

Кадр из фильма «Человек из железа» kino-teatr.ru

В фильме — коммунистическая Польша 1980-х годов и история лидера забастовочного комитета Мацея Томчика. Именно о нем радиожурналист пан Винкель должен сделать компрометирующий репортаж. В процессе он встречается с разными людьми, которые хорошо знают рабочего гданьской судоверфи. В фильме использованы кадры документальных съемок в Гданьске в 1980-м году, а в эпизодах роль самого себя играет Лех Валенса.

После смерти Анджея Вайды фильм отреставрировали для специального показа в Каннах в этом году. Восстановленную версию ленты увидит и киевский зритель.

После просмотра состоится дискуссия "Дорогами свободы". Во время нее можно будет пообщаться с одним из идеологов легендарного профсоюза "Солидарность" Збигневом Буяком. Он — специальный гость фестивального события "Молодость. Пролог".

22 октября можно будет посмотреть еще два фильма Вайды — "Врублевский глазами Вайды" (22 октября, 12:00, кинотеатр "Киев") и "Бесы сквозь годы" (22 октября, 16:00, кинотеатр "Киев").

Кроме польских картин в программе — литовский фильм "В ожидании вторжения" (21 октября, 16:30, кинотеатр "Киев") и американский "4 сезона революции" (21 октября, 18:00, кинотеатр "Киев"). Первый о том, как литовские новобранцы готовятся к возможному российскому вторжению. Второй — о двух молодых женщинах с противоположными политическими взглядами. Они борются за свое видение демократического будущего Туниса — страны, в которой началась Арабская весна.

Шестой фильм секции — "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова" (22 октября, 18:30, кинотеатр "Киев") Аскольда Курова. Это история украинского режиссера, ставшего российским политзаключенным. Недавно фильм был номинирован на престижную международную премию Silver Eye 2017 как лучший документальный фильм Восточной и Центральной Европы.

Кадр из фильма "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова" @SamKlebanov

Все деньги от продажи билетов на сеансы фильма "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова" команда КМКФ "Молодость" перечислит семье узника Кремля.

Спецпоказы и премьеры

На "Молодости" состоится украинская премьера совместной украинско-словацкой работы "Межа", фильма, который будет представлять Словакию на нынешней премии "Оскар". Со своей стороны Украина выделила на производство ленты 7 миллионов гривен.

Ленту снимали и в Словакии, и в Украине. В ней задействованы актеры из обеих стран — Станислав Боклан и Римма Зюбина, Томаш Машталир и Эмилия Вашариова.

09 (скрин с ютуба)

"Межа" — это честная история о жизни людей, живущих у границы. "Причем не только между Украиной и Словакией. Это — очень универсальная история, понятная всему миру. Поэтому фильм имеет такой бешеный успех", — уверен украинский продюсер ленты Андрей Ермак.

Трек к фильму записал музыкант Олег Скрипка — это его версия известной песни "Гей, соколи".

Летом 2017 года фильм "Межа" на кинофестивале в Карловых Варах получил Хрустальный глобус за лучшую режиссуру. Он уже вышел в международный прокат, а журналисты успели его сравнить с "Крестным отцом".

21 октября в 15:00 можно увидеть картину "Божественный порядок" — микс исторического фильма, драмы и комедии.

Кадр из фильма "Божественный порядок" kino-teatr.ua

Он о пути швейцарских женщин к праву голосовать. Семья главной героини Норы — муж Ганс и двое сыновей Луки и Макс живут тихой, размеренной жизнью, в согласии с односельчанами до тех пор, пока она не начнет публичную кампанию за предоставление женщинам права голоса. Случится это только 7 февраля 1971 года. Женщины Швейцарии одними из последних получили право голоса и участия в выборах. Так было решено на референдуме, в котором голосовали только мужчины.

В тот же день в 21:00 "Молодость покажет "120 ударов в минуту" — французскую драму 2017 года режиссера Робена Кампийо о борьбе с безразличием "здорового" общества к ВИЧ-инфицированным людям. Фильм участвовал в борьбе за Золотую пальмовую ветвь.

В соседнем зале кинотеатра "Киев" в 21:20 начнется фильм режиссера Аманды Кернел "Саамская кровь". Он уже успел получить множество наград. В частности, на международном кинофестивале "Санта-Барбара" картина была удостоена приза за лучший фильм Северной Европы, а в Венеции "Саамскую кровь" признали лучшим европейским фильмом.

Кадр из фильма "Саамская кровь" rigaiff.lv

Это рассказ о 14-летней девочке — Элле-Марье. Он раскрывает проблему расизма 1930-х годов. В интернате, где живет Элла, проводят биологические испытания. Девушка начинает мечтать о другой жизни. Чтобы достичь этого, Элла должна стать другим человеком и порвать все связи со своей семьей и культурой.

Откроет же двухдневное фестивальное событие "Молодость. Пролог" мировая премьера фильма "Мир вашему дому!" Владимира Лерта по известному произведению Шолом-Алейхема "Тевье-молочник".

Кадр из фильма "Мир вашему дому!" kinowar.com

"Этот фильм освещает пренебрежение к маленькому человеку, ненависть и бюрократию, существовавшие в Российской империи, показывает и искаженное лицо "большевизма", пришедшего на смену царскому режиму, — говорит генеральный директор КМКФ "Молодость" Андрей Халпахчи. — Этот фильм пропагандирует мир и терпимость, поэтому показывать его сейчас чрезвычайно важно. Как вы знаете, не разрешили прокат фильма "Мир вашему дому!" в России. Именно потому, что там стоит трезубец — на логотипе Государственного агентства по вопросам кино. Боятся нашего трезубца. А мы сегодня сильнее! И я думаю, что мы не должны прятать голову в песок, когда российский актер прекрасно сыграл роль Тевье-Тевеля. Я не вижу Князева на экране, я вижу Тевье-молочника, которого он сыграл".

Татьяна КАТРИЧЕНКО