"Евровидение-2017". В Украине презентовали слоган и логотип песенного конкурса

Всех объединит хорошая музыка, сказал исполнительный директор "Евровидения".

Логотип "Евровидения-2017" eurovision.tv

В Украине слоганомстанет фраза "Celebrate Diversity" ("Насладись разнообразием"), а на логотипе изображено традиционное украинское ожерелье.

Об этом пишет 1tv.com.ua, ссылаясь на данные организаторов конкурса.

По их сведениям, победителями отбора креативной концепции конкурса стали украинские агентства Republique и Banda, которые объединились специально для проекта.

"Взяв ожерелье за основу логотипа, они предоставили каждому элементу украшения неповторимый узор и форму. Это символизирует то, что все мы уникальны, и нас все равно объединяет любовь к музыке", — говорится в статье.

Исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд сказал, что "слоган "Celebrate Diversity" дополняет прошлогоднюю тему "Come Together" (объединяйтесь — ред.)". "В нынешнем лозунге... есть важные для песенного конкурса ценности", — отметил он.

"Celebrate Diversity" — об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными... всех объединит хорошая музыка", — добавил управленец.

Напомним, украинская певица Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведения конкурса в нашей стране. Позже стало известно, что в 2017-м мероприятие пройдет в столичном Международном выставочном центре.

Жеребьевка, по результатам которой станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие — во втором полуфинале "Евровидения-2017", пройдет 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Фото: eurovision.tv, видео: Eurovision Song Contest