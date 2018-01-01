"Евровидение" в Израиле снова под угрозой - Universal Music обвинили Барзилай в плагиате

Если плагиат будет доказан, Барзилай будет дисквалифицирована, а у Израиля отберут право проведения конкурса.

Песня, принесшая Барзилай всемирную славу, теперь может ее же и погубить Reuters

Вокруг подготовки проведения "Евровидения-2019" в Израиле постоянно вспыхивают скандалы, но конкретно этот скандал может окончательно "потопить" проведение конкурса. Медиахолдинг Universal Music направил авторам победоносной песни "Toy", которой завоевала победу на "Евровидении-2018" представительница Израиля Нетта Барзилай, Дорону Медали и Пруда Бегеру предупредительное письмо, в котором утверждается, что песня является плагиатом на песню Seven Nation Army группы The White Stripes.

Как сообщает сообщает ESC Today, это обвинение может поставить под угрозу проведение конкурса в Израиле. В уставе конкурса сказано, что песня-победитель должна быть оригинальной; если медиахолдингу удастся доказать плагиат, Барзилай немедленно дисквалифицируют, а у Израиля отберут право проведения "Евровидения" в 2019 году.

По сообщению портала, предупредительное письмо авторы песни получили еще две недели назад; теперь один из авторов, израильский композитор и режиссер-постановщик Дорон Медали, отправился в Лос-Анджелес, чтобы попытаться решить неожиданно возникшую проблему.

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Напомним, ранее в Сети появилась новость о том, что европейский вещательный союз задумывается насчет переноса конкурса из Израиля в Австрию, которая заняла третье место на Евровидении-2018. Однако на официальном сайте песенного конкурса появилась информация о том, что на днях представители Европейского вещательного союза провели совещание в Женеве, и объявили о начале подготовки к проведению конкурса в Израиле в 2019 году.

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