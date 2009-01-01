Фильм-открытие Каннского кинофестиваля вышел в украинский прокат

"Призраки Исмаэля", по словам режиссера, это "пять фильмов в одном".

Марион Котийяр Скриншот

Фильм-открытие 70-й годовщины Каннского кинофестиваля вызвал немалый резонанс в прессе, а прямо противоположные отзывы критиков способствовали еще большему росту интереса к ленте.

Об этом пишет ivona.

Наконец загадочная мелодрама "Призраки Исмаэля" добралась и до украинского проката.

Самый амбициозный и глубоко личный проект французского режиссера Арно Деплешена (Рождественская история, Три воспоминания моей юности) собрал потрясающий актерский состав.

В главных ролях обладательница Оскара Марион Котийяр, муза Фон Триера Шарлотта Генсбур, любимый злодей 007 Матье Амальрик и звезда Мечтателей Бертолуччи Луи Гаррель. Все четверо являются лауреатами премии Сезар.

Для Амальрика "Призраки Исмаэля" стали третьей совместной работой с Деплешеном, а Марион Котийяр оказалась на одной площадке с режиссером во второй раз.

"Призраки Исмаэля", по словам режиссера, это "пять фильмов в одном". Главная история разворачивается вокруг любовного треугольника: потерянная много лет назад большая любовь режиссера неожиданно возвращается в момент, когда фокус его жизни лишь только сместился к новой музе.

Напомним, в Италии стартовал Венецианский кинофестиваль.