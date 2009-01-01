Финская писательница призвала Меланью Трамп спасти женщин бывшего СССР от сексуализации

Осканен призывает Меланию Трамп спасти женщин Восточной Европы от сексуализации.
Письмо опубликовали несколько скандинавских СМИ. Осканен призывает спасти женщин Восточной Европы от сексуализации.
По ее мнению, знаменитая уроженка Югославии (Мелания Трамп, — ред.) может изменить мир в этом вопросе, пишет gazeta.ua со ссылкой на yle.fi.
"Сегодня восточноевропейские девушки являются самым желанным товаром в секс-индустрии во всем мире. Они приезжают из стран с низким уровнем жизни и социальной защиты, становится благодатной почвой для торговли людьми. Чем сильнее экономика страны, тем меньше девочек обращаются к проституции или выходят замуж за человека, которого они только что встретили. Знаете ли вы, что женщины с иммигрантским прошлым боятся сообщать о пережитом насилии? Они опасаются, что никто не поверит им.
Будьте первой леди и измените мир. Создайте фонд, посещайте приюты, занимайтесь образованием, помогайте распознавать признаки торговли людьми и надругательства и предоставьте мужества жертвам насилия, чтобы они могли открыться. Вы можете быть героем для всех нас ", — написала Оксанен.
Сама автор письма — эстонка по матери и финка по отцу.
Ранее "Главред писал, как первые леди США Мелания Трамп и Ивана Трамп выясняют отношения.