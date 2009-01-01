Флешмоб с косами: украинский оркестр поднял на уши столичное метро своей игрой, опубликовано видео

Косы являются точной копией тех, которые существовали еще в эпоху Тараса Шевченко.

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Один из самых известных украинских музыкальных коллективов, Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ), который скоро отметит полвека своего существования, принял участие в необычном флешмобе.

Об этом пишет Сегодня.

Накануне шоу "Битва оркестров" музыканты, сыграли в столичной подземке на настоящих косах. Причем самое интересное, что косы являются точной копией тех, которые существовали еще в эпоху Тараса Шевченко.

В час пик музыканты презентовали на одной из столичных станций свой коронный номер — игру на косах. Мимо проходящие в тот момент пассажиры и собравшиеся сотрудники метрополитена, услышав народные мотивы, не смогли устоять на месте, а потом еще несколько раз просили музыкантов повторить свой номер на бис.

По словам дирижера оркестра, музыканты так ответственно подошли к этому выступлению, что накануне репетировали его несколько часов. "Каждая коса весит около 1,5 кг и требует особой сноровки, поэтому не каждый музыкант способен овладеть этим народным инструментом. У неподготовленного человека может уйти год, а музыкант из нашего коллектива научится за месяц. Но при этом коса — очень нестандартный и специфический инструмент, нужно обладать особым чувством ритма, чтобы извлеченные из инструмента звуки ярче звучали", — признался дирижер Олег Кунтий.

Напомним, в аэропорту Львова 300 человек спели самый известный в мире "Щедрик".

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