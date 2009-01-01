FreeKozlovskyy: украинские знаменитости призывают освободить из плена ДНР украинского ученого

Боевики ворвались к ученому в квартиру, похитили технику и документы на жилье.

Дмитрий Шуров Facebook.com

Отечественные селебритис присоединились к флешмобу в поддержку украинского ученого и религиоведа

Об этом пишет ТСН.

Джамала, Евгений Галич, Ната Жижченко (Onuka), Евгений Филатов, Андрей Хлывнюк, Дмитрий Шуров выложили в соцсети фото, где позируют с табличкой с надписью #FreeKozlovskyy.

Напомним, что в январе 2016 года в оккупированном боевиками ДНР Донецке террористы похитили известного ученого-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Боевики ворвались к ученому в квартиру, похитили технику и документы на жилье, антиквариат и якобы нашли среди книжек две гранаты.

При этом Козловский жил вместе с наполовину парализованным сыном с синдромом Дауна, но сепаратисты этот факт не учитывают и судят ученого своим "военным трибуналом". Игорь Козловский уже 414 дней находится в плену боевиков "ДНР".

Напомним, российский суд дал украинскому режиссеру Сенцову 20 лет тюрьмы.