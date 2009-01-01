Гимн ОУН, исполненный курсантами на Киевском вокзале, взорвал Сеть

Эту песню адаптировали для украинского войска известные украинские исполнители.
Чуть более чем за сутки на странице лицея в соцсети Facebook это видео посмотрели более 25 000 пользователей.
Эту песню адаптировали для украинского войска известные украинские исполнители, совместно с инициаторами идеи Олегом Скрипкой и Иваном Лене.
В конце зимы известные украинские исполнители Олег Скрипка, Иван Леньо (Kozak System), Фагот (Олег Михайлюта, ТНМК), Тарас Компаниченко ( "Хорея Козацька"), Тарас Чубай ( "Плач Иеремии "), Фома (Сергей Фоменко,"Мандри "), Сашко Положинский ("Тартак ") решили адаптировать к современным условиям гимн ОУН-УПА.
Каждый из названных вокалистов сначала записывал свою партию. Также передали свои треки Юрий Журавель — лидер и вокалист группы "От Винта" и писатель Сергей Жадан, Идею обновление песни для армии поддержал ее начальник — генерал Виктор Муженко.
Напомним, москвичам в торговом центре хакеры включили гимн Украины.
Видео Киевский военный лицей