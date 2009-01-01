Глава Каннского кинофестиваля рассказал о перспективах украинского кино на международном рынке

Голливуд ставит свой способ создания фильма, в то время как по всему миру существуют яркие и талантливые режиссеры, остающиеся без внимания.
Об этом пишет ivona, ссылаясь на Радио Вести.
Генеральный директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо рассказал про современное кино и ожидание нового украинского кинематографа.
"Мы гордимся, что Украина есть в официальном отборе. Мы хотим, чтобы Украина вернулась в будущем, но это будет зависеть от фильмов", — отметил Фремо.
Также Тьерри сообщил, что Голливуд ставит свой способ создания фильма, в то время как по всему миру существуют яркие и талантливые режиссеры, остающиеся без внимания.
"Моя работа искать хорошие фильмы каждый год. Но, конечно, Украина — большая страна кино, мы это знали. Мы знали это из СССР, тех времен. Естественно, мы живем в эпоху доминирования американского кино, конечно Америка большая страна кино, я вырос в то время, когда, будучи фанатом кино, ты был любителем американского кино", — объяснил глава кинофестиваля.