Google сделал Марко Вовчок своим "лицом"

Она подняла роль украинской литературы в мире.

Поисковик Google посвятил дудл (графическое оформление) 183-летию украинской писательницы, поэтессы и переводчицы Марко Вовчок.

Об этом пишет gazeta.ua

Марко Вовчок родилась в обедневшей дворянской семье. Воспитывалась в частном пансионе в Харькове. На формировании взглядов писательницы сказалось длительное пребывание в интеллигентных семьях родственников. Позже — общение с выдающимися литераторами, среди которых Тарас Шевченко, Иван Тургенев, Николай Некрасов, Пантелеймон Кулиш. За рубежом встречалась с Менделеевым, Бородиным, Герценом, Толстым, Жюлем Верном.

Марко Вовчок wikiwand.com

В 22 года вышел ее первый сборник. Наивысшего художественного уровня Марко Вовчок достигла в изображении трагической судьбы крепостной женщины, которая в тогдашнем обществе была наиболее униженной. В своих произведениях осуждала крепостное право. Описывала историческое прошлое Украины.

Она подняла роль украинской литературы в мире. Писала на украинском, русском, английском языках. Выступала как критик, редактор петербургского журнала "Переводы лучших иностранных писателей".

По случаю 145 лет со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки компания Google представила праздничный дудл.

Напомним, Лесю Украинку, Василия Стуса и Марко Вовчок нарядили в современные дизайнерские вещи.