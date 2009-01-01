Google создал дудл в честь фильма "Служебный роман"

Увидеть праздничный логотип сегодня могут жители Украины, Белоруссии, России и других стран.
Об этом пишет Сегодня.
Автором логотипа стал Дудлер Джулиана Чен, которая изобразила на дудле одну из самых, по ее словам, известных сцен картины, когда персонаж Анатолий Ефремович Новосельцев, — народный артист РСФСР Андрей Мягков, — представляет диалог со своей начальницей Людмилой Прокоповной Калугиной, которую исполнила Алиса Фрейндлих, и ложит ее очки себе на ногу.
Само же название поисковика "Google" обыграно узнаваемой деталью фильма: очками главного героя Анатолия Новосельцева. Увидеть праздничный логотип сегодня могут жители Украины, Белоруссии, России и других стран. А с завтрашнего дня его можно будет найти в архиве.
"Когда я впервые увидела сцену, где Анатолий кладет очки Людмилы Прокофьевны на ботинок, я сразу подумала, что это отличный кадр для будущего дудла! Безусловно в фильме очень много сцен, которые не оставляют зрителей равнодушными — отчаянные танцы Анатолия Ефремовича на вечеринке у Самохвалова, уроки грациозности и уверенной ходьбы Калугиной, "анонимные" гвоздики, первое неловкое свидание главных героев. Весь фильм я следила за тем, как Людмила Прокофьевна становилась все более уверенной, гордилась ее успехами и радовалась счастливой развязке", — поделилась впечатлениями о фильме Чен.
Отметим, что комедия Рязанова вышла на экраны в 1977 году, в 1978 художественный фильм стал лидером проката, его посмотрели больше 58 миллионов зрителей. В 1979 году "Служебный роман" был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Кинокартину признали не только зрители, но и критики и специалисты, а фразы из фильма были разобраны на цитаты и стали своего рода народным достоянием.
Напомним, ранее поисковик Google посвятил дудл (графическое оформление) 183-летию украинской писательницы, поэтессы и переводчицы Марко Вовчок.