Google создал дудл в честь фильма "Служебный роман"

Увидеть праздничный логотип сегодня могут жители Украины, Белоруссии, России и других стран.

Скриншот

Поисковик Google в честь киноюбилея фильма "Служебный роман" выпустил интерактивный дудл на главной странице.

Об этом пишет Сегодня.

Автором логотипа стал Дудлер Джулиана Чен, которая изобразила на дудле одну из самых, по ее словам, известных сцен картины, когда персонаж Анатолий Ефремович Новосельцев, — народный артист РСФСР Андрей Мягков, — представляет диалог со своей начальницей Людмилой Прокоповной Калугиной, которую исполнила Алиса Фрейндлих, и ложит ее очки себе на ногу.

Само же название поисковика "Google" обыграно узнаваемой деталью фильма: очками главного героя Анатолия Новосельцева. Увидеть праздничный логотип сегодня могут жители Украины, Белоруссии, России и других стран. А с завтрашнего дня его можно будет найти в архиве.

"Когда я впервые увидела сцену, где Анатолий кладет очки Людмилы Прокофьевны на ботинок, я сразу подумала, что это отличный кадр для будущего дудла! Безусловно в фильме очень много сцен, которые не оставляют зрителей равнодушными — отчаянные танцы Анатолия Ефремовича на вечеринке у Самохвалова, уроки грациозности и уверенной ходьбы Калугиной, "анонимные" гвоздики, первое неловкое свидание главных героев. Весь фильм я следила за тем, как Людмила Прокофьевна становилась все более уверенной, гордилась ее успехами и радовалась счастливой развязке", — поделилась впечатлениями о фильме Чен.

Скриншот

Отметим, что комедия Рязанова вышла на экраны в 1977 году, в 1978 художественный фильм стал лидером проката, его посмотрели больше 58 миллионов зрителей. В 1979 году "Служебный роман" был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Кинокартину признали не только зрители, но и критики и специалисты, а фразы из фильма были разобраны на цитаты и стали своего рода народным достоянием.

Напомним, ранее поисковик Google посвятил дудл (графическое оформление) 183-летию украинской писательницы, поэтессы и переводчицы Марко Вовчок.