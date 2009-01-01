Госкино собрало в одном видео 20 новых украинских фильмов

Это только часть фильмов, которые сейчас находятся в производстве.
Об этом сообщил глава государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.
"Мы подготовили шоурил, в который вошли фрагменты еще незавершенных лент, которые создаются при поддержке Госкино. Большинство из них вы сможете увидеть уже в этом году, а также в начале следующего, и это только часть фильмов, которые сейчас находятся в производстве!", — пишет Ильенко.
В презетационный ролик вошли:
1. "Бобот", реж. Максим Ксьонда;
2. "Брама", реж. Владимир Тихий;
3. "Похищенная принцесса", реж. Олег Маламуж;
4. "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин.
5. "Экс", реж. Сергей Лысенко;
6. "Изи", реж. Андреа Маньяни;
7. "Сказка о деньгах", реж. Олеся Моргунець;
8. "Когда падают деревья", реж. Марыся Никитюк;
9. "Максим Оса", реж. Иван Сауткин;
10. "Михаил и Даниил", реж. Андрей Загданский;
11. "Одесситы на Донбассе", реж. Александр Авшаров;
12. "Припутни", реж. Аркадий Непиталюк;
13. "Причинение", реж. Елена Касавина;
14. "Ржака", реж. Дмитрий Томашпольский;
15. "Сторожевая Застава", реж. Юрий Ковалев;
16. "Папа мамин брат", реж. Вадим Ильков;
17. "Трое", реж. Иван Кравчишин;
18. "Урсус. Кавказский бурый медведь", реж. Отар Шаматава;
19. "Червоный", реж. Заза Буадзе;
20. "Путь мертвеца", реж. Георгий Фомин.