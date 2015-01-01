Госкино запретило показ российско-украинского сериала

Он является спин-оффом ситкома "Кухня".

Кадр из сериала Скриншот

по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации телесериала "Отель Элеон".

Об этом сообщили в пресс-службе Госкино.

Отмечается, что решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов и на основании статьи 15-1 закона Украины "О кинематографии".

"Отель Элион" — сериал совместного российско-украинского производства, премьера состоялась осенью 2016 года. Он является спин-оффом ситкома "Кухня", откуда в новый сериал перешли многие главные герои. Одну из ролей в "Отеле" исполнила телеведущая Ольга Фреймут.

Напомним, Госкино выделило деньги на производство фильма "Киборги".