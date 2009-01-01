Видео снимали на разных локациях Киева.

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Украинская группа ДахаБраха презентовала клип на песню "Монах".

Об этом пишет gordonua.

Композиция вошла в альбом "Шлях".

Режиссер клипа — Виктор Придувалов. Ролик снимали в Киеве и в селе Санжейка Одесской области. "В начале сентября совместными усилиями мы провели несколько насыщенных съемочных сессий. Нам удалось задокументировать композицию "Монах" на самых разных локациях родного Киева. Как-то так случайно получилось, что это — первый клип группы за последние пять лет", — прокомментировали премьеру музыканты.

Напомним, украинская группа ДахаБраха покорила слушателей фестиваля Sziget 2017.