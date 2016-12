Группа "СКАЙ" представила песню для "Евровидения"

Запись английского вокала осуществлялась в перерывах между выступлениями в одной из лучших студий Чикаго

Украинская рок-группа "СКАЙ" представила новый трек "Я тебе люблю", с которым собирается представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение".

Слова и музыку песни "Я тебе люблю" написал непосредственно сам Олег Собчук (английская версия "All my love for you" автор слов Джон Хилл), аранжировка, исполнение и запись были сделаны в полном составе группы СКАЙ на киевской студии "Исток", бэк-вокал украинской версии — Даша Минеева.

Запись английского вокала осуществлялась в перерывах между выступлениями в одной из лучших студий Чикаго "Pressure Studio" под чутким руководством американского продюсера-музыканта Джона Хилла и саунд-продюсера Славы Макаркина (Slamak Production). К этому времени Таннер Спаркс из Сан-Диего (саунд-продюсер легендарной американской группы Switchfoot уже подготовил трек "Я тебе люблю" для дальнейшей роботы).

"Над этой песней мы работали около года и с самого начала мы знали, что такая песня создана именно для "Евровидения". Специально для неё Артем Рощенко написал партитуры и мы записали настоящий симфонический оркестр. Это были просто фантастические ощущения. Последние полгода мы занимались ее подготовкой, совмещая с выпуском нового альбома и нашим туром по Америке. В работе над песней мы задействовали очень большое количество музыкантов и саунд-продюсеров из разных стран. Мы учли различные мировые музыкальные тенденции, поэтому надеемся быть услышанными не только в Украине, но и во всем мире", — комментирует Олег Собчук.

К созданию нового хита также были привлечены 37 участников Симфонического оркестра Национальной Телерадиокомпании Украины (дирижер Владимир Шейко), в сопровождении которого были записаны отдельные партии новой песни группы СКАЙ на студии ДЗЗ в Киеве.

