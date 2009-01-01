Известная актриса о съемках в украинском фильме: стыдно не знать о голодоморе

Саманта призналась, что после прочтения сценария очень сильно задумалась над историей Украины.

Саманта Баркс Скриншот

26-летняя британская актриса и певицаподелилась своими впечатлениями от съемок в фильме "Гіркі жнива".

Об этом она рассказала в интервью ivona.

Актриса начала свой звездный путь с участия в реалити-шоу I'd Do Anything в 2008 году, а уже в 2012 году сыграла в Отверженных вместе с Хью Джекманом и Энн Хэтэуэй. Увидев игру Баркс именно в этом фильме, режиссер фильма Гіркі жнива Джордж Менделюк сразу понял, что темперамент юной актрисы идеально подходит на роль свободолюбивой Наталки.

Саманта призналась, что после прочтения сценария очень сильно задумалась над историей Украины. "Сценарий получился захватывающий и абсолютно душераздирающий. Та трагедия, которая происходит с главными героями, не могла не зацепить меня. Особенно сильной и волевой мне показалась Наталка, роль которой я сыграла в итоге. Для меня это было своего рода вызовом.

Актриса также призналась, что перед съемками изучала историю Украины.

"Искали информацию об этом периоде истории Украины, читали истории людей, которым удалось выжить после Голодомора. Мы очень серьезно подошли к этому вопросу. Изучили украинскую культуру, чтобы все было корректно, в том числе, и наряды в фильме. Очень ответственно подошли к выбору свадебного платья для моей героини.

К сожалению, очень многие не знают подробностей об этом периоде истории. Некоторые англичане вообще никогда об этом не слышали. Потому важно показать, какая трагедия произошла на примере наших героев в фильме Гіркі жнива. Я бы даже сказала, что постыдно не знать об этом", — сказала Саманта.

Напомним, украинский фильм взял первый приз на "Берлинале".