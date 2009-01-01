Известная писательница предлагает переименовать Россию в Московию

Ницой предлагает в Украине на всех уровнях прекратить называть Московию нашим названием "Русь".

Известная украинская писательница Лариса Ницой , которая активно борется за государственный язык, выступила с инициативой переименовать Россию в Московию.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, ввести новшество в украинский язык она попросила у наших ученых-филологов на конференции в Институте языкознания имени Александра Потебни после бурных обсуждений о спекуляции словом Русь, которые имеют украинские корни, на Закарпатье, в некоторых регионах Европы и, особенно, в России.

"Подводят итог: "Дважды Украины упустила, дважды подарила свое собственное название "Русь" для враждебных намерений. Сначала это было во время переименования Московии на Русь-Россию, теперь это новообразование с нашим старинным названием "русинство", — пишет писательница.

После чего писательница не выдержала и сделала свое предложение.

"Мы прослушали обстоятельный доклад. В нем прозвучало утверждение, как, манипулируя нашим историческим словом, против нас воюют. И слово это "Русь, русины". Не могли бы мы, вы, присутствующим здесь научным кругом, в итоге конференции дать реальный, конкретный ответ врагам? А именно, написать ваш вывод, обращение, письмо или заявление ученых о том, что Московия украла у нас название "Русь", поэтому вы предлагаете Украине на всех уровнях прекратить называть Московию нашим названием "Русь" и начать ее называть так, как она называется — Московия. Россия пусть себя называет, как хочет, главное, чтобы мы ее не называли своим названием", — процитировала Ницой собственное обращение к участникам конференции.

К сожалению, предложение писательницы не нашло поддержки среди ученых.

По словам Ницой, директор Института имени Потебни ответил ей, что это не предусмотрено никакими законодательными документами и, к тому же, "данный вопрос не является магистральным вопросом украинской языковой политики".

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