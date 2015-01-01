Известные музыканты создают трек "Песни войны" на стихи бойцов АТО: опубликовано видео

Альбом "Песни войны" выйдет 14 октября в День защитника Украины.

певица Аничка и Сергей Титаренко. Скриншот

Во Львове известные музыканты вместе с военными записывают песни на стихи бойцов АТО.

Такой проект основала львовянка Галина Гузьо. В дуэте с воинами уже спели Арсен Мирзоян, Тарас Тополя и группа "Пиккардийская терция", сообщает телеканал 24.

Летчик Вооруженных Сил Украины Сергей Титаренко два года назад чудом спасся на Донбассе. Его вертолет под Славянском сбила вражеская ракета. Сергей пережил сложную операцию на позвоночнике и внезапную смерть жены, но несмотря ни на что, остался оптимистом. Стихи писал во время реабилитации за рубежом.

За океаном Сергей познакомился с украинской певицей из диаспоры Аничкой. Она так прониклась стихами воина, что написала к ним музыку. А потом они спели вместе.

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Патриотический трек появился в рамках социально-художественного проекта "Песни войны". Для него известные музыканты пишут музыку на стихи украинских воинов.

"За полгода существования проекта "Песни войны" мы записали и выпустили в свет 6 синглов, сейчас пишем седьмой. Впереди еще работа где-то над 7-8 синглами", — рассказала инициатор и координатор проекта "Песни войны" Галина Гузьо.

Альбом "Песни войны" выйдет 14 октября в День защитника Украины.

Напомним, ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко", певица Оксана Билозир представила публике новую песню на тему войны на Донбассе.

Народная артистка Украины на творческом вечере поэта, народного артиста Петра Маги впервые исполнила композицию "Не заробляйте, хлопці, на війні".

Видео: 24tv.ua