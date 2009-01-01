Известный актер о политике: я намеренно избегаю политических новостей, чтобы не засорять свой разум

Георгий Делиев раньше был депутатом Одесского облсовета.

Известный актер вспомнил, как ему жилось во времена Януковича и Ющенко.

Об этом участник дуэта "Маски-шоу" Георгий Делиев рассказал на чате в "Главреде".

Актер дуэта "Маски-шоу" поразмышлял на тем того, если бы время можно было вернуть назад.

"Время назад вернуть нельзя, это бессмысленно. Но, вспоминая старые времена, могу сказать, что много было хорошего. Хорошие вещи были и во времена Януковича, и во времена Ющенко, и во времена Кучмы, и во времена Кравчука. Во все времена есть хорошие вещи — их просто нужно увидеть и использовать, и их нельзя забывать. Много было и плохого и во времена Януковича, и во времена Ющенко — при все президентах. Нужно тоже помнить об этом и просто не повторять, а развиваться".

Комик также признался, что сейчас мало что понимает в политике, да и телевизор вообще не смотрит.

"Но вообще, я сейчас мало что понимаю в политике, потому что у меня уже много лет нет телевизора, и я намеренно избегаю политических новостей, чтобы не засорять свой разум.

Как я ранее говорил, я изолирую себя от знания политической жизни, потому что это очень вредит психическому здоровью любого человека. Моего — особенно, потому что я занимаюсь позитивным творчеством. А политика губительна. Поэтому такие знания вводят в состояние уныния, а в какой-то степени они даже склоняют к суициду. Мне нужно людям дарить радость, любовь. Потому я впитываю совершенно другую информацию", — признался Делиев.

По сей причине режиссер сейчас не идет в политику, хотя раньше был депутатом Одесского облсовета. "Каждый просто должен делать свое дело. Нужно заниматься своей семьей, благоустройством того мира, который он может изменить. А политики — они занимаются благоустройством страны или города, потому что они считают, что уже разобрались со всем остальным, со своими семейными делами, с малым кругом друзей и коллег. Это их ответственность, они потом будут отвечать за сделанное перед Богом. А у меня своя ответственность, поэтому я не берусь судить такой большой охват", — сказал актер.

Напомним, 55-летний комик Делиев стал папой.