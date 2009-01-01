Известный писатель назвал главные страхи россиян

По словам Акунина, россияне не испытывают никаких иллюзий по поводу власти.

Борис Акунин Борис Акунин/Facebook

Главная проблема российского общества состоит в том, что оно боится любых перемен, поскольку они всегда в России приносили только ухудшение ситуации.

Такое мнение выразил известный российский писатель Борис Акунин в интервью "Открытой России".

"Я полагаю, что главный наш враг — не путинский режим, который является всего лишь благополучателем гораздо более глубокого явления. Оно называется "страх перемен". Наш народ исторически травмирован переменами, от которого ему всякий раз становилось только хуже, и поэтому держится за власть, которую воспринимает как залог стабильности", — заявил писатель.

По его словам, россияне не испытывают никаких иллюзий по поводу власти, но испытывают дикий страх перед возможными ужасами, которые могут принести изменения.

Напомним, писатель рассказал, как Россия превратила оккупированный Донбасс в КНДР.