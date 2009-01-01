Известный российский актер отказался ехать на съемки в оккупированный Крым

Ефремов отметил, что работа в оккупированном Крыму помешает ему посетить Украину.

Михаил Ефремов Скриншот

Известный российский актер Михаил Ефремов отказался участвовать в съемках, если ему придется посетить оккупированный РФ Крым.

Об этом он заявил в эфире "Дождя", пишет Комсомольская правда в Украине.

"В Крыму проект снимается или нет, для меня важно. Я откажусь. Не поеду", — заявил Ефремов.

Российский актер отметил, что работа в оккупированном Крыму помешает ему посетить Украину.

"Если я буду работать в Крыму, меня не пустят в Украину. Я подожду все же, пока украинцы не выдохнут или что-то еще произойдет. Хотя я в Крыму практически вырос и там я и начал себя как артист, как киноактер", — заявил Ефремов.

Кроме того, актер добавил, что его огорчила аннексия украинского полуострова.

"Я не могу сказать, что я рыдал в подушку, но это было очень неприятно", — резюмировал Ефремов.

Ранее Михаил Ефремов не понимает, зачем его занесли в "белый список" Минкульта.