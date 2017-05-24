Известный украинский писатель попал в шорт-лист швейцарской международной премии

"Танго смерти" — роман украинского писателя Юрия Винничука, впервые опубликованный 2012 году.

Юрий Винничук gordonua.com

Книга украинского писателя Юрия Винничука "Танго смерти" попала в короткий список швейцарской международной премии имени Яна Михальского.

Об этом сам Винничук написал на своей странице в Facebook.

Отметим, "Танго смерти" — роман украинского писателя Юрия Винничука, впервые опубликованный 2012 году в издательстве "Фолио" (Харьков). Роман был отмечен премией Книга года Би-Би-Си за 2012 год, пишет zik.ua.

События в романе "Танго смерти" разворачиваются в двух сюжетных срезах. В довоенном Львове и во время Второй мировой войны четверо друзей — украинец, поляк, немец и еврей, родители которых были бойцами армии УНР и погибли 1921 года под Базаром, — переживают различные приключения, влюбляются, воюют, но при любых катаклизмах не изменяют своей дружбе.

Параллельно в наши дни происходят другие события с другими героями. И не только во Львове, но и в Турции. Обе сюжетные линии сходятся вместе в неожиданном финале.

Напомним, писатель Юрий Винничук объяснил, почему Путин в ближайшее время закончит войну на Донбассе.