Кабмин снял ограничения для гостей "Евровидения"

Ограничения не будут действовать с 1 января по 15 июня 2017 года.

Кабинет Министров снял ограничения на временное пребывание в Украине для иностранных граждан, которые приезжают в рамках подготовки и проведения международного конкурса "Евровидение-2017"

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства №1017 от 28 декабря.

Ограничения не будут действовать с 1 января по 15 июня 2017 года. Основанием для них являются соответствующие приглашения Национальной телекомпании (НТКУ).

"НТКУ в течении 10 дней поручено подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных лиц", — сказано в постановлении.

Напомним, Сергей Притула рассказал, как Украина должна принимать участника от России на "Евровидении".