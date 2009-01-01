"Кап-кап-кап — Россия еле дишит: "Мирко Саблич" записали песню о прокурорше "няш-мяш"

Клип размещен на странице группы в YouTube c подписью: Песенка о бюсте Поклонской
Свое творение под названием "Песенка о бюсте Поклонской" группа опубликовала в Facebook.
"Вчера сделали песню об изменщице Поклонской. Будто всем пока нравится... Спрашивают, как так быстро среагировали ... Ну как вам сказать, есть в Крыму свои люди, ходили мазали маслом тот бюст ... Сработало)", — написал Мирко Саблич.
Клип размещен на странице группы в YouTube c подписью: Песенка о бюсте Поклонской — Саблич — Поклонская бюст Николай II.
Зелёною весной
Проблемы с головой
Нередко у Наташи случалися.
Царь-батюшка во сне
На голубом слоне
Не раз являлся нашей раскрасавице.
Однажды, после таких распутств
У детки замироточил бюст
Кап-кап-кап: давай бегом в больницу
Ту, где могут подлатать чердак.
Кап-кап-кап: пусть там тебе приснится
Граф Толстой (Тёма), Лермонов (c Чацким),
В галопередольных снах.
А скоро месяц май
И снова Николай
В бессмертный полк к Наташе набивается
Ведь без него никак
Не взяли бы рейхстаг
Такая вот мирня расточается.
Гундяев от счастья расцветёт,
Вся паства билеты в Крым берёт!
Кап-кап-кап! Из бюста доят миро,
Капают рублики "на храм".
Кап-кап-кап! Смотрите как красиво
Капают, рублики, капают, кап-кап
Разводилам на карман.
Ох, много дураков
Да испокон веков
Взахлёб сосут нормальным людям кровушку.
Богатая страна –
Да поуши говна
И тараканы бегают в головушках.
Найдите ещё одну страну
Где церковь благословит войну!
Кап-кап-кап – давно сорвало крышу
Дзюдоисту-шалуну.
Кап-кап-кап – Роssия еле дишит,
И корабль идёт- И корабль идёт- И корабль идёт ко дну.
Напомним, в России продолжаются чудеса: замироточил памятник Ленину.