Сегодня, 19:22 RSS

"Кап-кап-кап — Россия еле дишит: "Мирко Саблич" записали песню о прокурорше "няш-мяш"

Сегодня, 18:40

Клип размещен на странице группы в YouTube c подписью: Песенка о бюсте Поклонской 

Мирко Саблич
Скриншот
Украинская группа "Мирко Саблич" отреагировала на слова Поклонской, которая заявила, что на полуострове начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II.

Свое творение под названием "Песенка о бюсте Поклонской" группа опубликовала в Facebook.

 

"Вчера сделали песню об изменщице Поклонской. Будто всем пока нравится... Спрашивают, как так быстро среагировали ... Ну как вам сказать, есть в Крыму свои люди, ходили мазали маслом тот бюст ... Сработало)", — написал Мирко Саблич.

Клип размещен на странице группы в YouTube c подписью: Песенка о бюсте Поклонской — Саблич — Поклонская бюст Николай II.

Зелёною весной

Проблемы с головой

Нередко у Наташи случалися.

Царь-батюшка во сне

На голубом слоне

Не раз являлся нашей раскрасавице.

Однажды, после таких распутств

У детки замироточил бюст

Кап-кап-кап: давай бегом в больницу

Ту, где могут подлатать чердак.

Кап-кап-кап: пусть там тебе приснится

Граф Толстой (Тёма), Лермонов (c Чацким),

В галопередольных снах.

 

А скоро месяц май

И снова Николай

В бессмертный полк к Наташе набивается

Ведь без него никак

Не взяли бы рейхстаг

Такая вот мирня расточается.

Гундяев от счастья расцветёт,

Вся паства билеты в Крым берёт!

Кап-кап-кап! Из бюста доят миро,

Капают рублики "на храм".

Кап-кап-кап! Смотрите как красиво

Капают, рублики, капают, кап-кап

Разводилам на карман.

 

Ох, много дураков

Да испокон веков

Взахлёб сосут нормальным людям кровушку.

Богатая страна –

Да поуши говна

И тараканы бегают в головушках.

Найдите ещё одну страну

Где церковь благословит войну!

Кап-кап-кап – давно сорвало крышу

Дзюдоисту-шалуну.

Кап-кап-кап – Роssия еле дишит,

И корабль идёт- И корабль идёт- И корабль идёт ко дну.

Напомним, в России продолжаются чудеса: замироточил памятник Ленину.

 

Теги:  
Россия, Мирко Саблич, песня, Наталья Поклонская, Николай II, прокурорша няш-мяш
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...