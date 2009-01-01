Кинокритики составили список лучших фильмов 90-х

Каждый из пяти экспертов выбрал лучшую картину на свой личный взгляд.
Об этом пишет popcornnews.
Каждый из пяти экспертов выбрал лучшую картину на свой личный взгляд. Выбор критиков оказался весьма разноплановым, что в очередной раз доказывает, что вкусы у всех разные и на каждый фильм найдется свой зритель.
Питер Брэдшоу лучшим фильмом десятилетия назвал "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино 1994 года. По его словам, именно эта картина является настоящим откровением, сравнимым с тем, когда "впервые слышишь Элвиса".
Эллен И. Джонс лучшим фильмом назвала мелодраму "Ромео + Джульетта" с Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс. Еще один кинокритик выбрала картину Пола Томаса Андерсона "Магнолия" 1999 года, в которой снялись Том Круз, Джулианна Мур и Филип Сеймур Хоффман. Еще двое выбрали фильмы "Быть Джоном Малковичем" 1999 года и "Гуммо" 1997 года, который стал дебютом американского режиссера Хармони Корина.
Напомним, в Украине назвали лучшие фильмы года.