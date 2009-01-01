Кириленко прокомментировал увольнение киевских организаторов "Евровидения-2017"

Конкурс будет проведен качественно, в полном соответствии с высокими стандартами Европейского вещательного союза.

Изменения в оргкомитете "Евровидения-2017" не повлияют на качество проведения песенного конкурса.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, передает пресс-служба Кабмина.

Он подчеркнул, что на проведение "Евровидения" правительство выделило 455 млн грн, Киев — 200 млн грн. На всех уровнях приняты все необходимые решения, а Национальная общественная телерадиокомпания Украины вместе с Европейским вещательным союзом выполняют план действий по подготовке к конкурсу.

"В подготовке к песенному конкурсу задействованы сотни украинских и иностранных специалистов. Естественно, что в течение подготовки к такому масштабному событию в команде НТКУ могут происходить некоторые кадровые изменения. Однако никакие персональные решения не повлияют на качество проведения Украиной "Евровидения-2017", — уверен Кириленко.

Вячеслав Кириленко УНИАН

Вице-премьер добавил, что конкурс будет проведен качественно, в полном соответствии с высокими стандартами Европейского вещательного союза и с требованиями зрительской аудитории "Евровидения".

Сегодня команда, работавшая над проведением "Евровидения 2017" в Украине, официально объявила о прекращении подготовки к конкурсу.

"Предложенная нам новая структура управления конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров — все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведению конкурса в Украине", — говорилось в письме команды.

Украина получила право на проведение "Евровидения 2017" после победы Джамалы с песней "1944" на конкурсе 2016 года. Конкурс пройдет в Международном выставочном центре Киева.

Напомним, Руслана выступила в финале немецкого нацотбора конкурса "Евровидение-2017".