Лину Костенко и Джамалу назвали самыми талантливыми женщинами Украины

В этой же номинации были представлены также Маша Ефросинина, Наталья Заболотная и Ольга Сумская.
Об этом пишет ivona.
28 марта в столичном Premier Palace Hotel были названы победители премии "женщина Украины 2017".
Организаторы конкурса оценили достижения женщин Украины в разных сферах деятельности.
Лауреаты были представлены в девяти номинациях: Культура, Fashion, Социальный вклад, Спорт, Бизнес. Startup, Бизнес. Менеджмент, Наука и Образование, Бизнес. Предпринимательство, Здоровье.
Номинация Культура осталась самой запоминающейся, так как в ней были удоастоены статуэтками сразу две участницы: известнейшая украинская поэтесса Лина Костенко и победительница "Евровидения-2016" Джамала. В этой же номинации были представлены также Маша Ефросинина, Наталья Заболотная и Ольга Сумская.
Смотри полный список победителей премии "женщина Украины 2016":
Культура: Лина Костенко и певица Джамала
Fashion: Ирина Данилевская
Социальный вклад: Соломия Витвицкая
Спорт: Анна Ризатдинова
Бизнес. Startup: Ксения Фурсова
Бизнес. Менеджмент: Мария Маковий
Бизнес. Предпринимательство: Марина Костерева
Здоровье: Анна Вовченко
Наука и Образование: Анна Ельская
Напомним, группа Brutto представили песню на слова Лины Костенко.