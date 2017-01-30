Лукашенко хочет выйти из орбиты Кремля — публицист

Власти РФ год настаивают на присутствии в Беларуси российских военных баз, отметил Квятковский.

Александр Лукашенко Скриншот видео с youtube.com

Белорусский публицист Северин Квятковский считает, что президент Беларусихочет выйти из орбиты Кремля.

Об этом он рассказал Апострофу, комментируя недавнее заявление политика, что главное направление борьбы страны за независимость проходит через экономику.

В то же время аналитик подчеркнул, что государство тесно связано с РФ и экономически, и политически, и в военном отношении.

"От Кремля, который год настаивает на присутствии в Беларуси российских военных баз. Для Лукашенко и всей страны подобное присутствие означало бы потерю субъектности", — отметил собеседник.

По словам Квятковского, "Беларусь де-факто потеряет свою внешнюю политику, а внутри страны Лукашенко будет находиться под дулами российского оружия и будет вынужден следовать указаниям из Кремля".

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