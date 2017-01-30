Лукашенко хочет выйти из орбиты Кремля — публицист

Власти РФ год настаивают на присутствии в Беларуси российских военных баз, отметил Квятковский.
Об этом он рассказал Апострофу, комментируя недавнее заявление политика, что главное направление борьбы страны за независимость проходит через экономику.
В то же время аналитик подчеркнул, что государство тесно связано с РФ и экономически, и политически, и в военном отношении.
"От Кремля, который год настаивает на присутствии в Беларуси российских военных баз. Для Лукашенко и всей страны подобное присутствие означало бы потерю субъектности", — отметил собеседник.
По словам Квятковского, "Беларусь де-факто потеряет свою внешнюю политику, а внутри страны Лукашенко будет находиться под дулами российского оружия и будет вынужден следовать указаниям из Кремля".
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