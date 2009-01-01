Македонию отстранили от участия в "Евровидении-2018"

Из-за существенной задолженности национальный телевещатель Македонии MRT более не имеет доступа к услугам Европейского вещательного союза.

Европейский вещательный союз отстранил Македонию от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2018".

Об этом пишет "Багнет", ссылаясь на ESCtoday.

Из-за существенной задолженности национальный телевещатель Македонии MRT более не имеет доступа к услугам, предоставляемых Европейским вещательным союзом, в том числе к новостям Евровидения, теряет право на трансляцию спортивных мероприятий, на юридическое, техническое и научно-исследовательскую экспертизу и лоббирование услуг.

MRT также теряет право на участие в конкурсе песни "Евровидение-2018", но сохранит право на участие в конкурсе "Детское Евровидение-2017".

Своим заявлением EBU окончательно подтвердил, что Македония не примет участия в "Евровидении-2018", который пройдет в мае в Лиссабоне.

Напомним, Руслан Квинта стал музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение-2018".