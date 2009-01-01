Мэру Киева передали ключи от "Евровидения", опубликовано видео

Главным продюсером Национального отбора "Евровидения-2017" будет Константин Меладзе.

Виталий Кличко Скриншот

Киеву официально передали "эстафету ключей" на право проведения "Евровидения-2017"

Об этом сообщает в Facebook советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец.

Мэр Киева принял ключи от президента городского совета Стокгольма, город который проводил "Евровидение" в 2016 году.

Финал "Евровидения-2017" года состоится 13 мая (суббота). Полуфиналы международного песенного конкурса пройдут 9 и 11 мая. В команду исполнительных продюсеров конкурса взяли руководитель НТКУ Александр Харебин (исполянет обязанности после ухода Зураба Аласании) и Виктория Романова, а также шоу-продюсер Стюарт Барлоу, который уже пять лет занимается песенным конкурсом.

Как уже сообщалось, главным продюсером Национального отбора "Евровидения-2017" будет Константин Меладзе. Прямые эфиры этого этапа стартуют 4 февраля, а определят победителя во время финальной части национального отбора 25 февраля.

Напомним, в Украине презентовали слоган и логотип песенного конкурса.