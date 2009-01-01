"Межа очікування" — не просто повествование о судьбах, но и призыв к действию

В Киеве состоялась премьера документального фильма "Межа очікування" о пленных и пропавших без вести с начала военной операции на востоке.

Существуют темы, которые невозможно обсуждать без слёз. Пленные и пропавшие без вести люди с начала вооруженного конфликта на Донбассе — одна из таких. Именно ей посвящен фильм "Межа очікування".

Картина была снята режиссером Станиславом Цехмистренко в рамках проекта общественной организации "Интерньюз-Украина". Это история о людях, побывавших на грани жизни, страха, боли и надежды, о том, как война распорядилась их судьбами и заставила бороться за справедливость.

В фокусе сюжета личные истории двух украинских семей с разными финалами, но общей верой, молитвой и правдой. Первая история — рассказ матери двух пропавших без вести бойцов батальона "Айдар" Екатерины Хомяк — братьев Дмитрия и Владимира. Вторая — рассказ о крымском активисте Андрее Щекуне, который был заложником сепаратистов и прошел испытание пытками.

Андрей Щекун с супругой Людмилой и сыновьями Пресс-служба

Закрытый показ картины посетили автор сценария "Межа очікування" Сергей Бибик, режиссер Станислав Цехмистренко, а также исполнители главных ролей: Екатерина Хомяк и Людмила Щекун.

В разговоре с журналистами режиссер признался, что найти героев для фильма было очень сложно. Некоторые опасались, что съемки повредят родным в плену. Другие, похоже, боялись своего подсознания, а потому отказывались заново переживать болезненные эпизоды жизни.

Одна из немногих, кто согласился принять участие в съёмках, Екатерина Хомяк, рассказала, как сложно физически и морально вести поиски родным пропавших без вести военных, с какими проблемами им придется столкнуться при попытках узнать что-либо о близких, и какие трудности могут возникнуть при повторном проведении теста ДНК.

Следующей своими переживаниями поделилась жена похищенного в Симферополе "самообороной" активиста "Евромайдан-Крым" Андрея Щекуна. Людмила, на долю которой выпали серьезные испытания, рассказала о событиях 2014 года: как она ждала известий от мужа и как справлялась с обязанностями главы семейства.

Сейчас дело Щекуна находится в высшей судебной инстанции Европейского Союза — Страсбургском суде. Сам активист надеется, что фильм заработает славу среди широкой публики, и тем самым поднимет градус общественного интереса к проблеме военнопленных и пропавших без вести украинских солдат.

После того, как фильм закончился и по экрану заскользил именной список пропавших без вести на востоке Украины, зал взорвался аплодисментами. Зрители премьеры не сдерживали слез. История о людях, мужеству которых нет границ, не оставила равнодушным никого из присутствующих в зале. Она породила несметное множество вопросов о том, как быть дальше, как вернуть тех, кто находится в пленении оккупантов и помочь тем, кто в этом нуждается.

Кристина МАРУТЯН