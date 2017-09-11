"Мимо кассы". Украинский певец признал, что облажался на "Новой волне"

Иванов "реально переврал половину нот" песни "Сіла птаха".
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
В то же время артист признал, что большую часть композиции исполнил "мимо кассы".
"Вот что удивительно, реально переврав половину нот, у меня оценки выше чем вчера (9 сентября — Ред.), оценки от продюсеров, музыкантов и аранжировщиков", — отметил Иванов.
Также специально для критиков тот добавил, что научится справляться с волнением, и ноты его "вернутся как в студии". "P.S. На видео я выложил звук с пульта, и это единственный чистый кусок, все остальное мимо кассы", — подчеркнул певец.
Напомним, в 2016-м году на "Новой волне" победили конкурсанты из Хорватии и Италии — Dino, а также Вальтер Риччи, а украинка Галина Безрук заняла второе место.
Видео: instagram.com/arteminyan1