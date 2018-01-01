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На Берлинале представили фильм украинского режиссера "Когда падают деревья"

Сегодня, 14:52

Это единственный фильм от Украины.

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"Когда падают деревья" стал единственным фильмом от Украины Фото: Facebook
На кинофестивале Берлинале-2018 презентовали украинскую драму "Когда падают деревья". Фильм был финансирован фондами Польши и Македонии, и частично Госкино.

Фильм показали в секции "Панорама". Это первый игровой фильм режиссера Марыси Никитюк, - об этом говорится в сюжете ТСН.

"В украинской провинции разворачивается история пятилетней бунтарки Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее возлюбленного, молодого бандита Шрама", – говорится в описании фильма.

Главную роль в кинокартине сыграла 4-летняя актриса, которая не смотря на позднее время, также пришла на фестиваль. Взрослые герои ленты поражали откровенными интимными сценами. 

Ранее на 68-ом Берлинском кинофестивале Фонд Янковского провел бизнес-ланч.
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