На концерте Brutto беларусы стали на колени в память о воинах АТО

Зал был заполнен полностью.

Группа Brutto Пресс-служба

На концерте рок-группы Brutto 12 февраля в Гродно (Беларусь) музыканты и лидер Сергей Михалок посвятили композицию Гарри памяти украинских защитников, погибших на Донбассе.

Об этом пишет Новое время, ссылаясь на belsat.eu.

Когда зазвучала песня Гарри, посвященная погибшим бойцам в зоне АТО в Украине, весь танцпол встал на колени, выражая свое почтение этим людям и сочувствие украинскому народу, который оказался втянут в гибридную войну с Россией.

Зал гродненского Ледового дворца, где проходил концерт Brutto, был заполнен полностью — все билеты на мероприятие были проданы.

На концерте не обошлось без эксцессов: когда люди пытались развернуть белорусский национальный флаг, к ним подбежали двое мужчин в штатском с рациями. Через несколько песен фаны группы уже развернули украинский флаг, который также пришлось спрятать.

Напомним, группа Brutto опубликовала видео с бойцами "Азова".