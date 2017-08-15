На Раймонда Паулса в Латвии подали жалобу за выступление на русском языке

Паулс назвал пожаловавшегося на него соотечественника дураком.
Об этом передает "РЕН ТВ".
Эрик Далиба посчитал неправильным, что композитор на торжественной церемонии юбилея Лудзы говорил на русском языке.
"Раймонд Паулс держал торжественную речь в честь 840-летнего юбилея Лудзы на русском языке. Мы так далеко зашли?" — написал он на странице в соцсети.
Отмечается, что в действительности Паулс выступал на торжествах в Лудзе на двух языках — латышском и русском.
В свою очередь Паулс назвал пожаловавшегося на него соотечественника дураком. Слова композитора цитирует ТАСС.
"Вообще я удивлен, что этим глупостям уделили внимание. Зачем реагировать на то, что какой-то дурак что-то сказал? Я делал то, на что имею право. Я передал привет от Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Спели много песен из репертуара Пугачевой на русском, на что мы имеем полное право, и никто нам не может этого запрещать", — заявил композитор.
Отмечается, что в Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычное население составляет около 40%. Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.
Напомним, в Риге оштрафовали школу за использование русского языка на экзамене.