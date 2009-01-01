На украинском кинорынке спокойно работает компания, которая снимает пропаганду для России — блогер

В настоящее время компания "Фильмотехник" активно развивается и даже начала масштабное строительство собственной базы-офиса под Киевом.

На украинском кинорынке свободно работает компания "Фильмотехник"/"Partner TV", снимающая пропаганду для России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный блогер, активист Евромайдана Александр Барабошко.

"Фейсбук" получил очередную забаву – крепят несчастного Монатика за концерт в России. Между тем на украинском кинорынке спокойно работает компания, которая снимает пропаганду для России. И претензий 0. Ни у общественности, ни у профильных ведомств, а компания себе гордится тем, что "впервые поставили кран на БТР", — написал Барабошко. Он также опубликовал ссылку на проекты компании в сети Инстаграмм, среди которых есть, в частности, съемки в Крыму.

Напомним, как сообщали ранее СМИ, российское представительство компании "Фильмотехник" —"Partner TV" работает в аннексированном Крыму. В частности, "Фильмотехник"/"Partner TV" снимал торжественные мероприятия "Крым вернулся домой" по случаю оккупации полуострова, а также фильмы о "российском" Крыме и другие пропагандистские материалы. Кроме того, эта компания и сейчас продолжает создавать красивую картинку с парадов 9 мая на Красной площади в Москве и прочих мероприятий с ярко выраженной идеологической окраской.

Одновременно с этим "Фильмотехник" успешно работает и на украинском рынке. Никаких официальных санкций от государства или просто бойкота со стороны заказчиков эта структура по отношению к себе не ощутила. Таким положением вещей возмущены представители отечественной теле- и киноиндустрии. "По словам коллег "фильмотехников", работа на российских заказчиков, в том числе в оккупированном Крыму, абсолютно осознана, потому, что в нынешней ситуации много российских компаний, на примере тех же банков, боятся заходить в Крым, чтобы не попасть под международные санкции, а украинская компания продолжает без опасений работать, создавая кино- и телепродукт с антиукраинской агитацией", — пишет Comments.UA.

В настоящее время компания "Фильмотехник", долгие годы базирующаяся на киностудии имени Довженко, активно развивается и даже начала масштабное строительство собственной базы-офиса под Киевом.

Напомним, в Украине запретили российский телеканал "Дождь".