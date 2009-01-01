Нацсовет проверит региональные каналы из-за фильма про Бузину

В документальном фильме о бойцах добровольческих батальонов рассказывается, как жертвах антироссийской пропаганды".

Олесь Бузина Главред

Национальный совет телерадиовещания присмотрится к нескольким региональным телеканалам из-за фильмов, которые противоречат интересам Украины.

Об этом пишет kp.ua.

В пресс-службе совета рассказали, что на каналы поступили жалобы. В частности, канал Горизонт-TV в Харьковской области проверят из-за ленты "Олесь Бузина: жизнь вне времени".

Чиновники отметили, что в документальном фильме о бойцах добровольческих батальонов рассказывается, как жертвах антироссийской пропаганды", а также однобоко трактуется Евромайдан.

В эфире мариупольского телеканала МТВ в феврале показали передачу "Территория заблуждений", которую сняли российский канал РЕН ТВ. В совете отметили, что в нем высказывается мнение о невозможности существования Украины как государства.

Напомним, в Украине попали под запрет еще 10 российских фильмов и один украинский.