Нарушила границу Украины. Ирина Дубцова пополнила чистилище "Миротворца"

Российскую певицу вчера занесли в базу организации.

Ирина Дубцова Скриншот видео с youtube.com

Российская певицапопала в

Артистку занесли в базу 13 сентября, говорится на сайте активистов.

По их данным, она, в частности, сознательно нарушила государственную границу Украины.

"Участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией", — такие обвинения выдвинуты исполнительнице.

Ранее базу "Миротворца" пополнили два солиста российской группы "Дискотека авария" — Анна Хохлова, Алексей Серов, и один из ее основателей — Алексей Рыжов, а также фронтмен музыкального коллектива из РФ "Несчастный случай" Алексей Кортнев.