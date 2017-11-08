Названа причина смерти дочери Людмилы Гурченко

Дата похорон женщины еще не назначена, сказал Горгадзе.
Об этом рассказал ее адвокат Шота Горгадзе, пишет РИА Новости.
По словам защитника, он работает над тем, чтобы женщина была похоронена рядом со своей легендарной матерью (покоится в Москве на Новодевичьем кладбище — Ред.).
"Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной", — сказал юрист и добавил, что дата траурной церемонии еще не назначена.
Ранее сообщалось, что Мария Королева скончалась на 59-м году жизни, последние несколько дней она чувствовала себя нехорошо и хотела сходить к врачу, но не дошла до поликлиники — умерла в подъезде.