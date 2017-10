Названо имя обладателя Нобелевской премии по литературе

Кадзуо Исигуро. vilingstore.net Нобелевскую премию по литературе за 2017 год вручили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Об этом сообщил Нобелевский комитет на своей странице в Twitter.

Исигуро известен по романам "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребенный великан".

Награду присудили за то, что он в своих "романах необыкновенной эмоциональной силы раскрыл пропасть под иллюзорным ощущением связи с миром".

