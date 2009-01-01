Неожиданный казус на церемонии "Оскар -2017": лучшим фильмом стал "Лунный свет"

Лучшим фильмом на церемонии по ошибке был объявлен мюзикл "Ла Ла Ленд". Названы обладатели премии.

Reuters

В Лос-Анджелесе (США), во время вручения премии "Оскар" , произошел совершенно неожиданный казус.

Лучшим фильмом на церемонии Оскар стала кинолента "Лунный свет", пишет AFP.

На церемонии по ошибке лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла Ла Ленд", который считали наиболее вероятным претендентом на победу.

Как сообщается, конверт с результатами перепутали: лучшим фильмом был объявлен "Ла Ла Ленд". Ведущие издания тут же растиражировали эту новость. Об ошибке стало известно, когда команда фильма, уже стояла на сцене и начала произносить торжественные речи.

Но триумфатором церемонии стал мюзикл "Ла-Ла Ленд", номинированный в 14 категориях, установив новый рекорд в истории "Золотого глобуса". Мюзикл получил награду в шести категориях, в том числе "Лучший режиссер", "Лучшая песня", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая актриса", пишет ZN.UA.

Стоит отметить, что режиссер "Ла-Ла Ленд" 32-летний Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссером из всех, кто когда-либо получал "Оскар" за режиссуру.

Обладателями "Оскара" в этом году стали: "Лучший фильм" — "Лунный свет"

"Лучший режиссер" — Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

"Лучший актер" — Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

"Лучшая актриса" — Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

"Лучшая актриса второго плана" — Виола Дэвис "Ограды"

"Лучший актер второго плана" — Махершала Али "Лунный свет"

"Лучший игровой короткометражный фильм" —"Пой"

"Лучший фильм на иностранном языке" — "Коммивояжер"

"Лучший документальный фильм" — "О. Джей: Сделано в Америке"

"Лучший документальный короткометражный фильм" — "Белый шлемы"

"Лучший анимационный фильм" — "Зоотрополис"

"Лучший короткометражный мультфильм" — "Песочник"

"Лучшая музыка" — "Ла-Ла Ленд"

"Лучшая песня" — "Ла-Ла Ленд" (City of Stars)

"Лучшие визуальные эффекты" — "Книга джунглей"

"Лучший звук" — "По соображениям совести"

"Лучший монтаж звука" — "Прибытие"

"Лучший монтаж" —"По соображениям совести"

"Лучшая операторская работа" —"Ла-Ла Ленд"

"Лучший грим и прически" — "Отряд самоубийц"

"Лучшая работа художника" — "Ла-Ла Ленд"

"Лучший дизайн костюмов" — "Фантастические твари и где их искать"

"Лучший адаптированный сценарий" — "Лунный свет"

"Лучший оригинальный сценарий" — "Манчестер у моря"

Напомним, ранее американскую киноакадемию обвинили в дискриминации по возрасту.